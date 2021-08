Usa confermano: fuori il 31 agosto Afghanistan: oltre 80.000 persone evacuate, 300.000 afghani ancora a rischio Le persone considerate più a rischio - stranieri esclusi - sono calcolate in circa 300.000 solo contando gli ex collaboratori afghani della missione Nato. Allarme dell'Onu: il 60% degli sfollati sono bambini

Sono salite ad almeno 82.300, secondo la Bbc e altri media, le persone evacuate finora dall'Afghanistan da Usa, Regno Unito e altri Paesi dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani.



Nelle ultime 24 ore i militari americani hanno portato fuori quasi 20.000 sfollati, mentre Londra, seconda per numero di soccorsi, è arrivata in totale a quota 10.000 da inizio operazioni.



Le persone considerate più a rischio - stranieri esclusi - sono tuttavia calcolate in circa 300.000 solo contando gli ex collaboratori afghani della missione Nato.



Bbc: afghani picchiati sulla via dell'aeroporto di Kabul

Cresce il numero delle persone picchiate dai talebani mentre tentano di raggiungere l'aeroporto di Kabul nella speranza di poter lasciare l'Afghanistan. Lo riferiscono fonti della Difesa britannica alla Bbc. Secondo le stesse fonti, inoltre, la minaccia terroristica resta alta con"un rischio reale di un attacco" nello scalo. In particolare preoccupano le minacce poste dalla branca afghana dell'Isis.



Biden conferma la data del 31 agosto

"In queste ore stiamo cercando di evacuare più persone possibile dall'Afghanistan, ci saranno altri 50 voli e finiremo l'evacuazione entro il 31 agosto". Il presidente Usa, Joe Biden, chiude così la discussione sulla proroga del ritiro delle truppe americane e Nato dal Paese. "Non possiamo permetterci ulteriori rischi, e sono rischi reali di attacchi terroristici" ha detto in serata, dopo il vertice straordinario del G7 convocato dal premier britannico Boris Johnson, che vedeva due fronti: da una parte gli Usa, appunto, fermi nel rispetto degli accordi firmati con i Talebani, dall'altra l'Ue che, con la Gran Bretagna, chiedeva di restare ancora.

"I talebani hanno preso misure per aiutare a far uscire le persone" dall'Afghanistan, ha poi detto Biden.



Situazione drammatica allo scalo di Kabul

Le notizie dal campo, ieri mattina, raccontavano di una situazione drammatica all'aeroporto di Kabul, con i talebani che impedivano alle persone di raggiungere lo scalo per essere evacuate. Poi, nel primo pomeriggio, la conferenza stampa, a sorpresa, del portavoce talebano Zabihullah Mujahid, che a poco più di mezz'ora dall'inizio del G7, ha restituito la fotografia di un paese sotto controllo, "mai prima d'ora così sicuro". "Non stiamo dando la caccia a nessuno" ha detto Zabihullah Mujahid, chiedendo agli Usa di "non portare via i nostri medici e i nostri ingegneri". Parole che risuonavano da Kabul, mentre l'Onu riferiva di esecuzioni sommarie "di civili e forze di sicurezza afghane" da parte dei talebani.

Allarme dell'Onu, il 60% degli sfollati sono bambini

Quasi il 60% degli afghani che sono stati costretti a lasciare le proprie case quest'anno sono bambini: secondo i dati diffusi dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha) in Afghanistan, si legge sulla Bbc. Dall'inizio di maggio più di 400.000 persone sono state registrate come nuovi sfollati a causa dell'intensificarsi dei combattimenti in tutto il Paese. In totale, quest'anno, sono stati sfollati quasi 550.000 afghani.

Il fronte diplomatico

Si muove intanto anche l'asse Russia-Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo Vladimir Putin dedicato "alla situazione venutasi a creare in Afghanistan". Lo riportano i media ufficiali di Pechino.



La Russia è disposta a coordinarsi con la Cina per una "transizione graduale della situazione in Afghanistan, per combattere il terrorismo, per porre fine al traffico di droga e prevenire la propagazione dei rischi alla sicurezza".



Il presidente Vladimir Putin, nel resoconto dei media cinesi, ha sostenuto nel colloquio telefonico col presidente Xi Jinping, che le parti "hanno convenuto che l'attuale situazione internazionale e regionale è complessa e in evoluzione". E che è "molto importante tenere una comunicazione tempestiva sulle principali questioni bilaterali multilaterali, concordando stretti scambi attraverso vari mezzi".

"Le Nazioni Unite hanno lavorato con e per il popolo afghano per decenni. Noi restiamo in quel Paese e continueremo a restarci e a fare tutto quanto possiamo per la sicurezza del nostro personale e per servire il popolo afghano che ha molto sofferto" ha postato stamane il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Da Londra, delusa dall'esito del G7 (Johnson si riaffacciava sulla scena internazionale da protagonista), si viene a sapere oggi che l'evacuazione della Gran Bretagna da Kabul dovrebbe terminare entro "24-36 ore". Lo scrive in esclusiva il quotidiano britannico Guardian, che cita fonti della Difesa britannica interpellate al termine del G7. Secondo queste fonti l'esercito statunitense ha bisogno di due o tre giorni per concludere le sue operazioni all'aeroporto della capitale afghana e le truppe britanniche puntano a chiuderle almeno 24 ore prima rispetto agli Usa.



Gli aerei della RAF, quindi, avrebbero solo una piccola finestra per evacuare le persone a rischio dalla presa del potere da parte dei talebani. In questo modo, commenta il giornale, migliaia di afgani rischiano di essere abbandonati nel Paese.

Anche la Francia, da subito al fianco della Gran Bretagna nella richiesta di proroga, accelera: è "molto probabile" che domani concluderà le operazioni di evacuazione dei suoi cittadini e partner dall'Afghanistan. Lo ha annunciato il ministro francese per gli Affari europei, Clement Beaune, durante un'intervista all'emittente "CNews'.

Quanto alla Germania, la fine del "ponte aereo" con l'Afghanistan, confermata dal presidente Usa Joe Biden con la scadenza del 31 agosto, non significherà la fine degli sforzi internazionali per proteggere gli afghani, ha detto nella sua audizione al Bundestag la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Il Bundestag approva formalmente l'evacuazione

Il Bundestag tedesco ha approvatola missione di evacuazione della Bundeswehr in corso in Afghanistan a grande maggioranza. La missione di 600 militari è coperta da un mandato a termine che dura fino al 30 settembre. Si tratta di un voto retroattivo, dal momento che la missione è già in atto.