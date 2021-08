La risposta italiana Afghanistan: prosegue ponte aereo, atterrato a Fiumicino volo con 202 persone Sul volo anche l'attivista Zhara Ahmadi e personale della fondazione Veronesi

Il Boeing KC767 dell'Aeronautica Militare proveniente dal Kuwait con 202 afghani evacuati ieri da Kabul con due C130, è atterrato alle 12.40 all'aeroporto di Fiumicino. Subito dopo lo sbarco avrà inizio per tutti la procedura di profilassi sanitaria anti Covid che si svolgerà all'interno del Terminal 5, decentrato rispetto alle altre aerostazioni e sorvegliato dalle forze dell'ordine.Dopo essere partiti ieri da Kabul a bordo di due C130 dell'Aeronautica Militare (il primo con 103 persone; il secondo con 99) per poi essere imbarcati tutti insieme su un Boeing KC767 decollato dal Kuwait, i 202 afghani, tra ex collaboratori e loro familiari sono arrivati a Roma. Sul volo anche l'attivista Zahra Ahmadi.Dopo di che, gli afghani lasceranno lo scalo romano a bordo di pullman dell'Esercito,peraltro già parcheggiati sul piazzale antistante l'ingresso del Terminal, per essere trasferiti in apposite strutture individuate a loro dedicate.Oggi ulteriori 2C130J decolleranno dal Kuwait per Kabul.