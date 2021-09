Afghanistan, i ​talebani: "Il nuovo governo sarà islamico". Gb: negoziati in corso

Il nuovo governo dei talebani in Afghanistan "senza alcun dubbio, sarà un governo islamico. Qualunque sia la combinazione, che sia islamico è garantito". Lo ha detto, in un'intervista alla Cgtn, canale in lingua inglese del network statale cinese Cctv.Mujahid ha aggiunto di sperare che le discussioni e le consultazioni sulla formazione dell'esecutivo portino a una buona conclusione.Il governo che i talebani stanno elaborando per l'Afghanistan ha come modello quello della Repubblica islamica dell'Iran. Lo riferisce la Cnn citando proprie fonti, secondo le quali Hibatullah Akhundzada sarà riconosciuto come il leader supremo dell'Afghanistan. Autorità religiosa alla quale viene riconosciuta la più alta carica del Paese, Akhundzada avrà quindi il potere di decidere la linea politica, annullare le leggi e anche rimuovere il presidente. Al leader supremo viene riconosciuta l'ultima parola su tutte le questioni di stato. Akhundzada, che ha guidato i Talebani dal 2016, lavorerà principalmente da Kandahar."Il leader supremo dei Talebani Hibatullah Akhundzada, che non ha mai fatto un'apparizione pubblica e la cui ubicazione è rimasta in gran parte sconosciuta, sarà molto probabilmente il leader supremo, che presiederà un Consiglio supremo", ha riferito la Cnn citando proprie fonti.Sonodestinati nelle intenzioni del governo di Boris Johnson a cercare di assicurare un corridoio di uscita dall'Afghanistan a cittadini britannici e afghani rimasti indietro dopo il ritiro militare occidentale, ma intenzionati a lasciare il Paese. "Il rappresentante speciale del primo ministro per la transizione afghana, Simon Grass, è a Doha e sta incontrando alti rappresentanti talebani per sottolineare l'importanza di un passaggio sicuro dall'Afghanistan ai cittadini britannici e a quegli afghani che hanno lavorato con noi negli ultimi 20 anni", ha dichiarato Downing Street"Era ora di finire questa guerra. C'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce. La nostra strategia deve cambiare. Non avevamo bisogno di continuare una guerra di terra", ha dettonel suo discorso alla nazione sulla fine della presenza Usa in Afghanistan. "Il mondo sta cambiando - ha aggiunto -, dobbiamo affrontare le sfide di questo secolo e la competizione con la Cina o la Russia, continuando a combattere il terrorismo".Intanto a Bruxelles si è tenuto il Consiglio straordinario dei ministri degli Interni. Aiuti umanitari all'Afghanistan e ai Paesi confinanti per evitare una crisi migratoria, la linea europea. Vi sosterremo nel vostro paese, il messaggio agli afghani da parte di Austria, Danimarca e Repubblica Ceca.Domani sera incontro bilaterale tra il premier Draghi e il presidente francese Macron a Marsiglia, in vista del G20 straordinario sulla crisi."La presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan è, prima di tutto, una tragedia per gli afghani", ma anche "un duro colpo per l'Occidente" che deve"servire da campanello d'allarme per chiunque abbia a cuore l'Alleanza Atlantica". Questa la valutazione dell', in un intervento pubblicato sul New York Times.Europa e Usa "sono stati uniti come mai prima in Afghanistan", spiega Borrell, che sottolinea tuttavia come alla fine "i tempie la natura del ritiro" siano stati definiti a Washington.Gli eventi in Afghanistan devono, tuttavia, servire ad"approfondire l'alleanza con l'America", prosegue Borrell ,spiegando come "un' Ue strategicamente più autonoma e militarmente capace sarebbe in grado di affrontare meglio le sfide future nel vicinato europeo e oltre" e sarebbe anche "un vantaggio" per Usa e Nato. Un compito quanto mai "urgente", secondo l'Alto rappresentante che esorta Ue e Usa a "riformulare il proprio impegno" in Afghanistan, non da ultimo dialogando con i talebani, e a"sostenere il popolo afghano, in particolare le minoranze, le donne e le ragazze"."Cina, Russia e Iran avranno maggiore influenza nella regione, mentre Pakistan, India, Turchia e monarchie del Golfo si riposizionano. Non possiamo lasciare che siano gli unici interlocutori con l'Afghanistan dopo il ritiro occidentale. L'Europa, insieme agli Stati Uniti, deve riformulare il proprio impegno. Non da ultimo con gli stessi talebani", scrive l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell."Dopo non essere riusciti a impedire la loro presa del Paese, ora dovremo occuparci di loro, soppesando attentamente le nostre opzioni e lavorando per un approccio internazionale coordinato. Ciò deve essere soggetto, ovviamente, a condizioni chiare sul loro comportamento, in particolare al rispetto dei diritti umani", sostiene il capo della diplomazia dell'Ue."Alcuni eventi catalizzano la storia: la debacle in Afghanistan è uno di questi - conclude Borrell-. Noi europei dobbiamo imparare la lezione"."Le truppe statunitensi sono state presenti per vent'anni in Afghanistan e per vent'anni hanno cercato, si può dire senza offendere nessuno, di civilizzare la gente che ci vive, d'introdurre le loro norme e i loro standard di vita nel senso più ampio della parola, compresa l'organizzazione politica della società. Il risultato è una tragedia, una perdita sia per chi l'ha fatto - per gli Stati Uniti - e ancora di più per la gente che vive in Afghanistan. Il risultato è stato nullo, se non negativo", ha dettoha detto in un incontro con gli studenti della scuola del Centro infantile tutto russo "Ocean", citato da Interfax.Peril fatto che l'Occidente abbia posto fine a vent'anni di occupazione in Afghanistan è 'legale', anche se ''l'eco che ha in me è un'altra cosa''. Riguardo al concetto di lasciare la popolazione afghana a se stessa, il Papa, in una intervista a Cope, chiarisce che il nocciolo della questione è ''come dimettersi, come negoziare una via d'uscita. Da quanto si vede, qui non sono state prese in considerazione tutte le eventualità - a quanto pare, non voglio giudicare. Non so se ci sarà o meno una revisione, ma sicuramente c'è stato molto inganno da parte forse delle nuove autorità. Dico inganno o tanta ingenuità, non capisco. Ma qui vedrei la strada".