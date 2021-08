Si profila una gravissima crisi umanitaria Afghanistan, riunione straordinaria del G7 con Turchia, Qatar, Nato e Ue Riunione straordinaria in formato virtuale per discutere della situazione

Siamo alla vigilia del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, ma la situazione è ancora molto tesa. Cinque razzi stamattina sono stati lanciati verso l'aeroporto di Kabul: sono stati intercettati. E nel Paese si profila una gravissima crisi umanitaria. Fino a mezzo milione di persone, tra cui 300 mila bambini, potrebbero cercare di uscire dal paese. L'Onu chiede corridoi umanitari."Una crisi più ampia è appena iniziata" in Afghanistan e per i suoi 39 milioni di abitanti, ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiedendo sostegno. L'Unhcr, ricorda il Guardian, ha detto venerdì scorso che entro fine anno fino a 500.000 afghani potrebbero fuggire dal Paese, e oggi Grandi ha ribadito l'appello affinché le frontiere rimangano aperte e più Paesi condividano "questa responsabilità umanitaria" assieme a Iran e Pakistan, che ospitano già 2,2 milioni di afghani.Per il versante diplomatico, al Consiglio di Sicurezza, Francia e Regno Unito chiederanno una zona franca Onu a Kabul per le operazioni umanitarieDalle 14, riunione straordinaria convocata in formato virtuale, dei paesi G7, più Turchia, Qatar e i rappresentanti di Nato e Ue per discutere della situazione in Afghanistan. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio sarà in collegamento dall'Unita di crisi della Farnesina, rende noto il suo staff.La Russia chiede la convocazione di una "conferenza internazionale", che veda la partecipazione "dei Paesi i cui eserciti sono stati di stanza lì per 20 anni e hanno fatto quello che vediamo oggi", per discutere "la ripresa economica dell'Afghanistan". Lo ha detto il rappresentante presidenziale speciale russo, e direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri, Zamir Kabulov. Lo riporta Interfax. "È un punto d'onore e di coscienza correggere almeno alcuni degli errori che hanno fatto", ha detto Kabulov al canale televisivo Rossiya-24."Gli Stati membri devono onorare i loro obblighi in materia d'accoglienza di chi fugge dall'orrenda situazione in Afghanistan". Lo dice Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, evidenziando che i Paesi "hanno la capacità individuale e collettiva per farlo". "Molti governi hanno inviato un segnale positivo dicendosi pronti a dare ospitalità agli afghani, ma molti altri Stati hanno suggerito, annunciato,e preso misure per chiudere i confini, limitare le richieste d'asilo e respingerli", dice Mijatovic."L'Ue continuerà a fornire aiuti umanitari agli afghani attraverso le Ong che operano sul campo "finché le condizioni lo consentiranno", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, EricMamer."Dobbiamo essere chiari: nessuno ci dice che esiste una sorta di corridoio umanitario organizzato, predefinito e di sicuro successo. Ciò che è chiaro è che abbiamo detto che svolgeremo il nostro ruolo nel sostenere il popolo afghano in ogni modo possibile, finché le condizioni lo consentiranno, con l'aiuto delle Ong sul campo", ha spiegato il portavoce.L'Ue ha confermato che i suoi partner umanitari hanno dato l'impegno di restare a operare nel Paese "il più possibile" e su questa base la Commissione rimane determinata anche a "continuare a sostenere queste attività e quindi ad aiutare gli afghani bisognosi".Bruxelles si concentra anche sulla cooperazione con i Paesi della regione per assistere gli sfollati. "Sono in prima linea, colpiti da questa crisi, dalle conseguenze umanitarie, dall'immigrazione, dall'instabilità e anche dalla minaccia terroristica", ha spiegato il portavoce del Servizio di azione esterna dell'Unione, Peter Stano."Abbiamo avviato contatti con questi Paesi per affrontare come possiamo intensificare la nostra cooperazione al fine di gestire le molteplici conseguenze" della crisi afghana, ha aggiunto.Almeno 5 razzi , 6 secondo l'Isis, che ha rivendicato l'attacco, sono stati lanciati verso l'aeroporto internazionale di Kabul Hamid Karzai. Lo riferisce un funzionario americano a Abc News.Il sistema di difesa anti-missilistica C-Ram installato presso l'aeroporto di Kabul ha intercettato i missili lanciati questa mattina contro lo scalo. Lo ha affermato una fonte statunitense sottolineando che al momento non ci sono notizie di vittime.Successivamente l'Isis ha rivendicato attraverso Telegram il lancio di razzi verso l'aeroporto internazionale 'Hamid Karzai' di Kabul in Afghanistan, rende noto l'emittente al-Arabiya. Nel comunicato, i jihadisti hanno precisato di aver lanciato sei razzi.Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il capo di stato maggiore Ron Klain hanno informato il presidente degli Usa, Joe Biden, sull'attacco missilistico all'aeroporto internazionale di Hamid Karzai. Lo riferisce una nota della Casa Bianca."Le operazioni continuano ininterrotte", ha spiegato Jen Psaki, portavoce di Biden. Il presidente Usa ha infatti "riconfermato il suo ordine che i comandanti raddoppino i loro sforzi per dare la priorità a fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze sul territorio".Il secondo attacco usa con un drone che ha eliminato presunti kamikaze dell'Isis diretti inauto verso l'aeroporto di Kabul avrebbe ucciso anche 10 civili afghani di una stessa famiglia, tra cui diversi bambini. Lo hanno riferito alcuni membri della famiglia al Washington post. Le vittime stavano uscendo da una vettura nel vialetto della loro casa quando il drone ha colpito il bersaglio.Nelle ultime 24 ore le forze americane hanno evacuato circa 1.200 persone da Kabul su 26 voli militari; altre 50 persone sono state portate via dall'Afghanistan su aerei della coalizione. Lo ha riferito la Casa Bianca, precisando che dal 14 agosto a oggi, gli Stati Uniti hanno evacuato e facilitato l'evacuazione di circa 116.700 persone.I talebani permetteranno a tutti i cittadini stranieri e afghani con autorizzazione di viaggio per un altro Paese di lasciare l'Afghanistan. È quanto afferma una nota congiunta diffusa da circa 100 governi e pubblicata sul sito del Dipartimento di Stato statunitense."Abbiamo ricevuto assicurazioni dai talebani che tutti i cittadini stranieri e qualsiasi cittadino afghano con autorizzazione di viaggio dai nostri paesi saranno autorizzati a procedere in modo sicuro e ordinato verso i punti di partenza e viaggiare fuori dal paese", si legge nella dichiarazione in cui si sottolinea che i Paesi firmatari, tra cui Italia, Usa, Gran Bretagna, Australia, Giappone, Francia e Spagna, continueranno a rilasciare documenti di viaggio agli afghani designati."Siamo tutti impegnati a garantire che i nostri cittadini, nazionali e residenti, dipendenti, afghani che hanno lavorato con noi e quanti sono a rischio possano continuare a viaggiare liberamente verso destinazioni al di fuori dell'Afghanistan", conclude il comunicato.