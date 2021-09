Il sicario si è dileguato Agguato in un'agenzia funebre di Crotone: sparati 9 colpi di pistola, morto il titolare La sparatoria è avvenuta stamani nelle adiacenze di via Giovanni Paolo II

È morto uno dei due uomini, M. S. di 45 anni, rimasti feriti in un agguato avvenuto stamani in un'agenzia funebre nel centro a Crotone.Il titolare dell'agenzia, teatro dell'agguato, è stato soccorso e portato in ospedale dove è deceduto.La vittima si trovava insieme a un'altra persona, un suo parente, impegnata a svolgere dei lavori all'interno dell'agenzia che è stata ferita in modo non grave alle ginocchia. Il sicario ha sparato nove colpi di pistola e poi si è dileguato.