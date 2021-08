Agenzia Onu: da luglio sviluppo "profondamente preoccupante" Aiea: "Riattivato reattore nucleare di Yongbyon" in Corea del Nord La Corea del Nord sembra aver riattivato il reattore nucleare di Yongbyon: lo ha detto l'agenzia internazionale dell'energia atomica, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal

La demolizione della torre di raffreddamento del complesso nucleare di Yongbyon

La Corea del Nord sembra aver riavviato a luglio il reattore di Yongbyon usato per il riprocessamento e la produzione di plutonio in uno sviluppo "profondamente preoccupante". L'Aiea, l'agenzia di vigilanza nucleare dell'Onu, ha citato anche il rilascio dell'acqua di raffreddamento come ulteriore elemento di prova in base all'esame delle immagini satellitari.Il rapporto annuale, presentato al consiglio dei governatori dell'agenzia, è comprensivo dei nuovi sviluppi del reattore da 5 megawatt, da cui il nord ha trattato in passato le barre di combustibile esaurito per estrarre il plutonio alla base delle armi nucleari.