2020/10/28 19:12

"Ci sono 6 vaccini in fase di sviluppo clinico" Aifa, Magrini: "Vaccino si potrebbe avere a gennaio-febbraio per soggetti a rischio" "Siamo in attesa dei dati clinici. Abbiamo ancora molti dubbi sull'efficacia" dice Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco

"Come Agenzia regolatoria europea siamo inattesa dei dati clinici, se arrivano a fine novembre serve una osservazione attenta, siamo in condizione di grande corsa ma anche di valutazione seria. Ci sono 6 vaccini in fase di sviluppo clinico, avremo i dati degli studi clinici tra fine anno e inizio dell'anno prossimo di tre vaccini che viaggiano insieme come prima velocità e ulteriori tre nel primo semestre del prossimo anno, una situazione di rapida evoluzione che però non può saltare i passi naturali di valutazione. Abbiamo ancora molti dubbi sull'efficacia".

