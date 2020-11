Aifa: infondate le affermazioni sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid Lo sottolinea il Direttore Generale dell'Aifa, Nicola Magrini, in merito alle parole di Crisanti che ha espresso dubbi sulla sicurezza di vaccini sviluppati in così poco tempo

Il direttore generale dell'AIFA, Nicola Magrini (Ansa)

È "sbagliato diffondere affermazioni infondate sulla sicurezza" dei vaccini anti-Covid. Quella "più grave, in quanto falsa, riguarda le fasi degli studi clinici che potrebbero essere state saltate: gli studi clinici sui vaccini anti Covid-19 hanno effettuato tutte le fasi di validazione e valutazione".Così, in una nota, il dg dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, in riferimento al direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova, Andrea Crisanti. "Ha spesso parlato da esperto in questa pandemia, ma, da quello che dice - afferma Magrini - non lo sembra affatto" e "credo che con le sue parole rechi un danno grave al Paese, oltre che a se stesso"."Avendo visto tanti volontari, anche giovani, in tutto il mondo che si sono offerti per studi di fase 1 su questi nuovi vaccini, ricordo a tutti che la ricerca clinica si basa eticamente sulla fiducia, la generosità dei pazienti, una buona metodologia di ricerca che rende credibile l'intero sistema delle pubblicazioni scientifiche e delle agenzie regolatorie del farmaco", sottolinea ancora Magrini.E sul piano operativo tiene a precisare: "L'ultima, e più importante, fase 3 ha previsto studi randomizzati di dimensioni molto ampie su decine di migliaia di persone per un confronto tra il nuovo vaccino e un placebo per quanto riguarda la capacità di prevenire l'infezione da Covid-19. Ritengo sorprendente - afferma Magrini - lo scetticismo a vaccinarsi in quanto non in linea con nessuna delle posizioni espresse da tutte le principali riviste scientifiche internazionali"."L'Aifa costituirà a breve un Comitato scientifico internazionale per promuovere studi di sorveglianza attiva su tutti i vaccini che saranno resi disponibili, per validarne la sicurezza anche rispetto a effetti indesiderati rari o rarissimi. A far parte di questo Comitato saranno chiamati alcuni dei maggiori e più credibili esperti in materia", spiega Magrini, "a rassicurazione dei cittadini italiani ed europei".