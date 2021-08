Aifa smentisce fake: autorizzazioni vaccini restano valide Nessuna correlazione con ok monoclonali. Denuncia autorità

L'Aifa smentisce con forza, e sporge denuncia, la notizia totalmente falsa secondo la quale, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia all'utilizzo di alcuni anticorpi monoclonali anti COVID-19, sarebbe venuta meno l'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini COVID rilasciata dall'Ema.Tale notizia, che sta circolando su alcuni siti internet e sui social network, è del tutto priva di fondamento: l'autorizzazione di alcune indicazioni terapeutiche di anticorpi monoclonali da parte dell'Aifa, infatti, non ha alcuna correlazione con le autorizzazioni dei vaccini anti COVID-19,che restano perfettamente valide.L'Agenzia ha sporto denuncia alle autorità competenti. La diffusione di questa fake news, volta a depotenziare la campagna vaccinale in atto, deve essere fermata immediatamente.L'Aifa ribadisce che l'utilizzo dei vaccini anti COVID-19 è sicuro ed efficace e invita i cittadini a vaccinarsi e a informarsi solo attraverso fonti istituzionali e scientifiche.