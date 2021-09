Al via il Global Citizen Live, mega concerto per salvare il pianeta Draghi: giovani si chiederanno perché no stop climate change

E' iniziato il Global Citizen Live, mega concerto di 24 ore fra Parigi, New York, Londra, Rio de Janeiro, Seul e altre città per accrescere la consapevolezza delle persone sui cambiamenti climatici, per un accesso equo ai vaccini anti-Covid e per la fine della fame nel mondo. "Gli artisti si esibiscono in sei continenti dando così un contributo nella richiesta ai governi, alle grandi aziende e ai filantropi di lavorare insieme per difendere il pianeta", spiega l'Ong Global Citizen.All'evento partecipano, fra gli altri, Elton John, i Bts, Billie Eilish e i Coldplay, i Metallica e Stevie Wonder. L'Italia è rappresentata da Andrea Bocelli, ma anche dai giovanissimi e ormai inarrestabili Måneskin. Global Citizen ha l'obiettivo di far piantare un miliardo di alberi e di far avere un miliardo di vaccini ai Paesi più poveri.Le nuove generazioni "si faranno una semplice domanda: perché i loro genitori non hanno agito prima per fermare i cambiamenti climatici?". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un video trasmesso a Global Citizen Live. Al video, trasmesso in mondovisione alla kermesse che durerà 24 ore, hanno partecipato anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, e il premier spagnolo, Pedro Sánchez.