Il movente la gelosia Alessandria. Ucciso un uomo di 43 anni. Sospetti sul compagno Le indagini della Polizia

Condividi

Omicidio la notte scorsa a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Un 43enne è stato ucciso in un appartamento di via Caccia.Al momento i sospetti si concentrerebbero sul compagno, artista e coetaneo della vittima.L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite per motivi di gelosia.Sull’omicidio indaga la Polizia di Casale Monferrato, gli agenti della Questura di Alessandria e del Gabinetto di Polizia Scientifica con il medico legale.