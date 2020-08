Il caso Il governo tedesco: "Abbastanza probabile che Alexei Navalny sia stato avvelenato" Navalny è posto sotto la protezione dall'Anticrimine federale tedesco BKA

Nessuna certezza, ancora. Ma per Berlino si parla di "probabilità" di avvelenamento per giustificare la presenza in Germania dell'oppositore russo Alexei Navalny.Il governo tedesco ritiene che sia "abbastanza probabile" che Navalny sia stato avvelenato. Lo ha detto oggi in una dichiarazione alla stampa il portavoce Steffen Seibert. "Si tratta di un paziente che probabilmente è stato vittima di un attacco con il veleno", ha affermato parlando dell'oppositore russo che da sabato scorso si trova ricoverato a Berlino da dove è stato trasferito dall'ospedale in Siberia dove è stato portato giovedì a seguito del sospetto avvelenamento.Seibert ha fatto riferimento al fatto che Navalny sia stato molto probabilmente avvelenato per giustificare le misure di sicurezza adottate dalla polizia tedesca per la sua protezione: Navalny è posto sotto la protezione dall'Anticrimine federale tedesco BKA.Seibert per il resto declina di commentare le condizioni dell'oppositore. Sono soltanto i medici e la famiglia di Navalny a poter fornire le notizie sulle sue condizioni di salute e su cosa può essere accaduto", dice. "La nostra richiesta è che vi sia piena trasparenza. Aspettiamo le constatazioni dei medici", ha aggiunto.I medici dell'ospedale siberiano di Omsk che per primi hanno avuto in cura Alexei Navalny rivendicano di avergli salvato la vita. Lo riferisce la Reuters. L'oppositore russo si e' sentito male giovedi' durante un volo che lo riportava da Tomsk a Mosca ed e' stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Omsk dove e' rimasto in coma per quasi 48 ore ore prima che i dottori dessero il via libera al suo trasferimento all'ospedale della Charite' a Berlino. I collaboratori di Navlany sono convinti che si sia trattato di un tentativo di avvelenamento e hanno accusato i medici di aver ritardato il suo trasferimento per nasconderne le tracce.