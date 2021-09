Nuovo confronto tra le parti Ita convoca un incontro con i sindacati per esaminare le condizioni di lavoro del personale

di Tiziana Di Giovannandrea Ita ha convocato per domani mattina, 14 settembre, alle 9, i sindacati di categoria e le associazioni professionali, come si apprende da fonti sindacali, "per l’esame delle condizioni di lavoro del personale di ITA". La convocazione è stata recapitata alle sigle di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a Usb e Fast Confsal e ad Anpac, Anpav, Anp e Navaid.Nella convocazione, firmata dal presidente di Ita, Alfredo Altavilla, si spiega: "Rimane confermato che il confronto si svolgerà sulla base dei documenti consegnati nel corso dell'incontro del 6 settembre e ferma restando la nostra comunicazione dell'8 settembre relativa alla avvenuta chiusura della procedura di informazione e consultazione sindacale avviata il 23 agosto".La trattativa tra l'azienda e i sindacati è stata chiusa l'8 settembre con il mancato accordo con i sindacati.Venerdì 10 settembre il vice ministro all'Economia Laura Castelli, incontrando le rappresentanze sindacali, ha annunciato di aver ricevuto rassicurazioni dalla societàsul fatto che avrebbe convocato nuovamente i sindacati per proseguire il confronto relativo all'assunzione del nuovo personale. Durante la riunione i sindacati hanno rappresentato al vice ministro "la necessità di una trattativa con la nuova società che preveda il graduale riassorbimento del personale Alitalia".Laura Castelli, al termine dell’incontro con le rappresentanze sindacali del comparto aereo, ha specificato: "Abbiamo due punti fermi su. Da un lato garantire l’avvio della nuova società, nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea, e dall’altro assicurare a tutti i dipendenti di Alitalia un percorso di politiche attive, finalizzate al reinserimento di queste professionalità nel mercato del lavoro. In questa direzione c’è il mio impegno e quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ho sentito poco fa il Ministro Orlando sul tema delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali per i dipendenti Alitalia. Su questo, la prossima settimana, attiveremo un tavolo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lato MEF, abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla società ITA sul fatto che, nei prossimi giorni, convocherà nuovamente i sindacati, sulla base dei testi distribuiti, per proseguire le interlocuzioni relative all’assunzione del nuovo personale”.