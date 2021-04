Crisi e retribuzioni Alitalia, Commissari: stipendi aprile non saranno pagati il 27 La Fnta (Federazione Nazionale del Trasporto Aereo) chiede che "ministri procedano subito a invio risorse" per il tempestivo pagamento delle retribuzioni

di Tiziana Di Giovannandrea In serata i tre commissari straordinari di Alitalia hanno informato i dipendenti, con una comunicazione interna, che domani 27 non saranno pagati gli stipendi di aprile. Ne hanno dato notizia fonti sindacali.Nella lettera i commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, scrivono: "Gentili colleghi e college, desideriamo informarvi che come di consueto procederemo con i pagamento degli stipendi di aprile non appena ci verranno erogati gli indennizzi previsti a sostegno dell'emergenza Covid 19".Prosegue intanto ilsul dossier Alitalia. "Siamo in contatto con le autorità italiane, ma non abbiamo commenti a riguardo". In questo modo ha risposto una portavoce della Commissione Ue rispondendo a chi le chiedeva se il piano B, su cui sarebbe al lavoro il Governo italiano per il decollo di Ita con una sessantina di aerei in affitto dalla vecchia compagnia per non perdere il traffico dell'estate, sia in linea con le norme dell'Unione europea e con le raccomandazioni avanzate a seguito delle polemiche avanzate dall'Italia su una possibile diversità di trattamento per il vettore italiano rispetto agli altri vettori del trasporto aereo europeo.È intanto attesa allaun'audizione informale per conoscere la predisposizione del piano industriale della New Company Ita. L'audizione del Presidente Francesco Caio e dell'Amministratore delegato, Fabio Lazzerini, di Ita - Italia Trasporto Aereo avverrà in videoconferenza.La- Federazione Nazionale del Trasporto Aereo, in rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo di Alitalia, "avendo appreso della mancata ricezione da parte dei Commissari dei ristori attesi, esprime fortissima preoccupazione e indignazione per l’ennesimo mancato pagamento degli stipendi alle consuete scadenze" si legge in una nota.Fnta, che comprende i piloti e gli assistenti di volo di Anpac, Anpav e Anp, sottolinea che "la situazione dei lavoratori di Alitalia, già precaria e drammatica per la mancanza di visibilità sulla concreta realizzabilità dell’annunciato progetto di rilancio, non può essere ulteriormente aggravata dalla mancanza di certezze sui pagamenti delle retribuzioni".Fnta in una comunicazione inviata al Ministero dell'Economia e al Ministero per lo Sviluppo economico scrive: "Chiediamo con forza ai ministri in indirizzo di procedere con immediatezza all’invio delle risorse finanziarie alla procedura Commissariale, per rendere possibile il tempestivo pagamento delle retribuzioni".