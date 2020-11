Se limitano l'accesso ai media russi Alla Duma un disegno di legge per bloccare Twitter, Facebook e YouTube se limitano media russi

Vladimir Putin (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Alla Duma, la camera bassa del Parlamento russo, è stato presentato un disegno di legge da un gruppo di deputati e di membri del Consiglio della Federazione che prevede sanzioni, fino al blocco totale, per i portali web che "limitano l'accesso al materiale informativo dei media russi" e "violano la libertà di ricevere informazioni in lingua russa". Lo riporta Interfax. La 'tagliola' scatta su indicazione del procuratore generale, con il consenso del ministero degli Esteri. L'autorità per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, potrà limitare l'accesso a tali portali web in tutto o in parte, utilizzando l'hardware dei provider Internet. La legge potrà essere applicata a social come Twitter, Facebook e YouTube.Gli autori del ddl hanno scritto nella nota esplicativa di accompagnamento che Twitter, Facebook e YouTube sono stati tra i portali che hanno bloccato informazioni dei media russi nel 2020. "Dall'aprile 2020, le autorità russe hanno ricevuto lamentele da parte delle redazioni dei media per la censura dei loro account da parte dei portali web stranieri Twitter, Facebook e YouTube", si legge. Il disegno di legge consente lo sblocco del portale dopo che il gestore cessa di limitare l'accesso al materiale informativo dei media russi o ad altre informazioni socialmente significative per motivi discriminatori. In tal caso il Roskomnadzor informerà il procuratore generale che il portale ha smesso di violare la legge e il procuratore generale potrà avviare la revoca delle restrizioni.