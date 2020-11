Documento indirizzato a von der Leyen, Michel e Merkel Migranti, lettera all'Ue di Italia, Spagna, Grecia e Malta: "Ci sia equa ripartizione degli oneri" Serve un accordo "integrato" e "simultaneo" che comprenda "tutti gli elementi di solidarietà e responsabilità" nello spirito che "nulla è concordato fino al tutto è concordato"

"Crediamo che le regole di solidarietà e il relativo impegno di tutti gli Stati membri debbano essere chiaramente definiti. Gli Stati membri in prima linea non possono far fronte alla pressione migratoria sull'intera Unione europea, dobbiamo trovare soluzioni fattibili e coordinate alle nostre sfide comuni".

E' quanto affermano Italia, Spagna, Grecia e Malta in un documento di lavoro indirizzato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e alla presidente di turno Angela Merkel.

Grecia, Italia, Malta e Spagna "apprezzano gli sforzi della Commissione europea nel proporre un nuovo Patto su migrazione e asilo" e riconoscono che questa proposta rappresenta "un punto di partenza costruttivo" per il lavoro comune, ma "gli squilibri che vediamo negli elementi proposti di solidarietà e responsabilità" devono essere affrontati per chiarire che "un'equa ripartizione degli oneri è un fattore essenziale per una politica di migrazione e asilo veramente europea, sostenibile e accettabile per tutti gli Stati membri".

Serve dunque un accordo "integrato" e "simultaneo" che comprenda "tutti gli elementi di solidarietà e responsabilità" nello spirito che "nulla è concordato fino al tutto è concordato". I quattro Paesi si dicono "consapevoli che questo non è facile" ma è "il modo migliore per superare le nostre differenze e raggiungere soluzioni capaci di garantire l'approvazione del Patto".