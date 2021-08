Tra le vittime due gemelli di pochi mesi Usa, salgono ad almeno 10 i morti per alluvione in Tennessee

Condividi

Sale ad almeno dieci morti il bilancio delle inondazioni in Tennessee. Decine i dispersi, mentre piogge da record hanno spazzato via case e strade rurali.Tra le vittime in Tennessee ci sono due gemelli di pochi mesi, portati via dalle braccia del padre dalla furia delle inondazioni nella contea di Humphreys, a un centinaio di chilometri da Nashville. I corpi dei due bambini sono stati ritrovati. La polizia ha lanciato un appello ai residenti a non lasciare le abitazioni, visto che nella notte la situazione dovrebbe peggiorare