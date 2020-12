Coronavirus Altre due maxi-risse a Roma e Venezia: decine di giovani coinvolti Nella Capitale due gruppi di ragazzi si sono fronteggiati a Villa Borghese. A Venezia una quarantina di adolescenti si sono dati appuntamento in campo Bella Vienna

Controlli dopo la maxi-rissa al Pincio del 6 dic (Ansa)

Nuova rissa al centro di. Dalle prime informazioni, sembra che due gruppi di giovani si siano fronteggiati e picchiati a Villa Borghese, nei pressi di piazza di Siena.Al momento ci sono 10 fermati. La loro posizione è al vaglio. A intervenire la polizia durante i servizi di vigilanza predisposti in centro."Ancora una rissa a Villa Borghese. Dieci ragazzi sono stati fermati. Ancora una volta queste violenze offendono cittadini che stanno facendo sacrifici in questo momento delicato. Sono episodi vergognosi, mi auguro non accadano mai più. Ringrazio Prefettura, Questura e forze ordine". Lo scrive su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.una quarantina di adolescenti sono stati protagonisti di una maxi-rissa questa sera in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto. Sul posto sta operando la Polizia Municipale. Secondo quanto si è appreso non vi sono feriti.I ragazzini si sono dati appuntamento a pochi metri dalla vecchia sede del Tribunale, dove è diventato un rito consumare lo spritz serale. Dopo i primi spintoni, la situazione è degenerata, coinvolgendo tutti i presenti, alcuni dei quali palesemente ubriachi.