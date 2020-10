Musica e Covid Altri 6 casi di coronavirus e l'orchestra della Scala finisce in quarantena I primi contagi accertati avevano colpito il coro

Prima il coro e ora anche l'intera orchestra della Scala è stata posta in quarantena per decisione dell'Ats di Milano.Dopo la positività accertata di 18 coristi e di 3 orchestrali dei fiati, infatti, i tamponi eseguiti sugli 85 professori delle altre sezioni d'orchestra - spiegano dal Teatro - hanno evidenziato ulteriori 6 musicisti positivi."I risultati dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi a 85 professori d'orchestra appartenenti alle sezioni degli archi e delle percussioni hanno evidenziato oggi sei casi di positività al Covid-19", si legge in una nota. "L'esito è stato tempestivamente comunicato all'Ats che ha disposto la quarantena per tutti i componenti dell'orchestra".