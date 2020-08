Usa Amazon: via libera a licenza per droni. Si punta a consegna in 30 minuti Via libera dalla Federal Aviation Agency statunitense alla licenza

Immagine di repertorio

Condividi

Amazon ottiene il via libera dalla Federal Aviation Agency (Faa) statunitense alla licenza per gestire una flotta di droni autonomi e punta a un tempo di consegna di 30 minuti."Continueremo a sviluppare e perfezionare la nostra tecnologia per integrare completamente i droni di consegna nello spazio aereo e lavoreremo a stretto contatto con la Faa e altri enti regolatori di tutto il mondo per realizzare la nostra visione di 30 minuti di consegna", ha detto David Carbon, vice presidente di Prime Air, la filiale dedicata ai droni del gruppo con sede a Seattle.La società non ha rivelato un calendario per l'effettivo dispiegamento commerciale. Per ora, la licenza sarà utilizzata per testare la consegna ai clienti con i suoi droni completamente elettrici. Amazon ha iniziato i test nel 2013, già con l'idea di raggiungere in un giorno la consegna in 30 minuti. Un anno fa, ha presentato un caso alla Faa per il diritto di consegnare pacchi di peso inferiore a 5 libbre (2,3 kg) in zone scarsamente popolate. La velocità e l'efficienza della consegna sono tra i punti chiave di vendita che hanno contribuito al successo di Amazon e del suo piano di abbonamento "Prime".