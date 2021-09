Caro-bollette, Cingolani: "Presto nostra proposta, attendiamo valutazioni precise sugli aumenti"

Il processo di transizione energetica che interessa l'Italia e l'Europa "non è un pranzo di gala, richiederà a tutti identici sacrifici, perché necessita di un cambiamento totale dei comportamenti, del lavoro, della nostra cultura". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla festa per i 130 del quotidiano "La Nuova Sardegna". "Questo cambiamento - ha aggiunto - deve avvenire senza che nessuno resti indietro".

Presto nostra proposta su caro-bollette

Tempi brevi per definire gli interventi del Governo per contenere il caro bollette, ha ribadito il ministro. "A breve usciremo con la nostra proposta. Non stiamo parlando di mesi, ma di settimane", ha spiegato. "Attendiamo le valutazioni precise dell'aumento dei costi che, come sappiamo,dipendono direttamente dal costo del gas e per una misura del 20% da quello della CO2. Sappiamo già che si tratterà di aumenti elevati, ma i nostri tecnici stanno simulando diversi scenari che servono per mitigare questi aumenti".