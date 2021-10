Primo turno delle comunali Amministrative Sicilia e Sardegna, affluenza in calo

Affluenza in calo per le amministrative in Sardegna e in Sicilia, dove sono chiamati alle urne 140 comuni per eleggere il sindaco e rinnovare i Consigli comunali.Alle 19, in Sardegna nei 98 Comuni coinvolti aveva votato il 35,7% degli elettori (contro il 48,9% della precedente tornata). A Olbia il 34,8% (46,1%), a Carbonia il 34,1% (46,8%) e a Capoterra il 32,8% (43,4%). I seggi nell'isola chiudono alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15.In Sicilia, nei 42 comuni coinvolti, alle 19 aveva votato il 33,98%, in calo rispetto alle precedenti amministrative quando però si votava nella sola giornata di domenica. I seggi si chiudono alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 14.