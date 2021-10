Amministrative Riaperte urne in Sicilia e Sardegna. In Trentino Alto Adige Merano e Brentonico al ballotaggio In Sicilia si vota fino alle 14. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alle urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. In Sardegna eletti già 24 sindaci su 35. Ieri affluenza in calo in tutte e tre le regioni a statuto speciale

Si sono riaperte alle 7 le urne in 42 Comuni siciliani da ieri al voto per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli comunali. Si vota fino alle 14. Ieri affluenza al 44%. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alle urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. Chiamati al voto complessivamente 568.357 cittadini. In ventinove centri vige il sistema maggioritario, in tredici quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. Le operazioni di scrutinio inizieranno ultimate le operazioni di voto. Oggi si vota anche in Sardegna fino alle 15 in 98 comuni su 377 per eleggere sindaco e consiglio comunale. L'affluenza ieri, nella prima giornata di votazioni, è stata del 45,43%, inferiore rispetto al 66% di cinque anni fa, quando però si era votato solo di domenica. Fra i tre principali comuni al voto a Olbia si è presentato alle urne il 44,51% a Olbia, il 41,79% a Capoterra e il 41,60% a Carbonia.Intanto, sono già stati eletti 24 sindaci su 35 nei centri in cui era stata presentata una sola lista. I comuni in cui è stato raggiunto il quorum del 40% sono Nughedu San Nicolò (confermato l'uscente Michele Carboni); Monteleone Roccadoria (con la sindaca Giovannina Fresi); Ardara (terzo mandato per Francesco Dui); Muros (eletto Federico ToLu), nel Sassarese.In Gallura Francesco Ledda è il nuovo primo cittadino di Alà dei Sardi. Nel Nuorese sono stati eletti Maurizio Cadau a Belvì, Salvatore Chisu a Borore, Alessandro Loche a Loculi, Ilenia Vacca a Ovodda, Christian Loddo a Talana, mentre a Silanus Gian Pietro Arca e a Triei Anna Assunta Chironi.Nell'Oristanese nel più piccolo paese dell'isola, Baradili, è stata eletta Anna Maria Camedda; Bonarcado ha scelto la consigliera regionale della Lega Annalisa Mele; Bonarcado Luca Corrias, Scano Montiferro Antonio Fiore. Nel Sud Sardegna Barrali ha confermato sindaco per il terzo mandato Fausto Piga, San Nicolò Gerrei Steafano Soro. Villasalto ha eletto Leonardo Usai, Decimoputzu Antonio Munzittu, Selegas Alessio Piras e Turri Martino Picchedda, mentre sindaci di Sant'Andrea Frius e di Villaperuccio saranno rispettivamente Simone Melis e Marcellino Piras.Quattro i Comuni del Trentino e tre dell'Alto Adige andati ieri alle urne. A Brentonico (Trento) si va al ballottaggio mentre a Bondone, Nogaredo e Terragnolo (Trento) sono stati eletti sindaci, rispettivamente, Chiara Cimarolli, Alberto Scerbo, Massimo Zenatti. Al ballottaggio anche il comune di Merano dove si sfideranno al secondo turno il candidato appoggiato da 4 liste, tra le quali Pd e M5s, Paul Rosch e Dario Dal Medico, appoggiato da tre liste.A Glorenza (Bolzano) è stato eletto sindaco Erich Josef Wallnöfer e a Nalles (Bolzano) è stato eletto Ludwig Busetti. Il secondo turno si terrà il 24 ottobre. Ieri l'affluenza è stata del 40% in Trentino e del 36% in Alto Adige. Sono state rinviate le elezioni per il comune di Lona-Lases (TN) per la mancata presentazione di liste di candidati. Anche qui, come per Sardegna e Sicilia, c'è da registrare un calo rispetto alle precedenti amministrative.