Operazione della Guardia di Finanza Ancona, riciclaggio per 130 milioni di euro: pronti ad accedere ad aiuti Covid 12 le persone arrestate, 132 gli indagati. L’organizzazione agiva attraverso varie società

Nel corso di una vasta operazione eseguita dalle fiamme gialle di Ancona sono state indagate 132 persone ed eseguite 12 ordinanze cautelari, di cui 9 in carcere e 3 ai domiciliari: si tratta dei componenti di una organizzazione, il cui responsabile, secondo la Guardia di Finanza , era pronto a "utilizzare le proprie società" per usufruire delle agevolazioni e delle misure di sostegno stanziate a seguito dell'emergenza 'Covid-19'.I responsabili sono indagati per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio per 130 milioni di euro.