Ancora su le borse europee al giro di boa di metà seduta

di Marzio Quaglino Si conferma a metà seduta il progresso delle borse europee. A sostenere i listini anche i future che anticipano l’avvio di Wall Street. I mercati sembrano meno preoccupati della situazione di Evergrande, il colosso cinese dell’immobiliare a rischio fallimento. Resta invece il clima d’attesa per l’esito della riunione della Federal Reserve che dovrebbe annunciare i tempi ella riduzione degli aiuti all’economia.Milano guadagna lo 0,63%, con Londra e Parigi che viaggiano oltre il punto percentuale, mentre Francoforte si ferma a +0,59%.Sul listino di Piazza Affari, spicca il +3,84% di Tenaris in risalità dopo il forte calo di settimana scorsa.Ancora in rialzo il prezzo del petrolio. Il Brent del mare del Nord viene scambiato a 75,43 dollari al barile, l’1,44% in più rispetto a ieri.