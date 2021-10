Mercati Ancora timori inflazione. Borse in calo

Condividi

di Sabrina Manfroi Deciso ribasso in avvio di seduta per le borse europee che ora limano le perdite sotto il punto pe5rcentuale: Milano -0,88%. Pesano le tensioni inflazionistiche sull'onda del balzo dei prezzi petroliferi e delle preoccupazioni per le crescita, col Brent oggi tronato poco sotto i massimi di ieri, a 83,3 dollari al barile. In rosso tutti i principali titoli del paniere principale, maglia nera Moncler -2,13% seguito da Tenaris -1,5%.Atteso in mattinata l'indice Zew che misura la fiducia delle imprese tedesche.