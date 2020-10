Esemplari a rischio estinzione Animali: nelle acque di Lampedusa torna la Foca Monaca Il mammifero marino è stato avvistato nel mare azzurro delle Pelagie



"Vòio Marinu", ovvero Bue marino. I lampedusani ancora oggi la chiamano così, la foca monaca. Certo non è un nome che esprime tenerezza, però racconta il legame antico tra il mammifero e l’isola di Lampedusa.Ed è proprio nel blu di questo mare che è stata avvistato, in questi giorni, un esemplare di Foca Monaca. In queste onde, orlate da spiagge finissime, gli esemplari erano di casa, poi negli anni ‘60 la lenta e quasi inarrestabile estinzione."È un evento eccezionale- ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello- che da un lato emoziona e allo stesso tempo ci conferma come la nostra isola ed il nostro mare continuano ad essere una meraviglia della natura”.L’avvistamento della Foca Monaca è un salto nel passato per l’isola. Nel 1832 il botanico Giovanni Gussone scriveva “nelle grotte della costa vi soggiornano i vitelli marini”. Nel 1843 il capitano di fregata Bernardo Sanvisente, nel suo rapporto, annotava che a Lampedusa “le foche, dette volgarmente vitelli marini, riposano nelle grotte nella parte di levante”.Lampedusa è la casa delle tartarughe caretta caretta. È il mare di passaggio di delfini e in alcuni periodi anche delle balene.Dunque l’avvistamento della Foca Monaca ha tutto il sapore di un ben tornata a casa.