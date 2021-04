Furiosa Annunciato il prequel di Mad Max con Taylor-Joy ed Hemsworth: riprese in Australia, uscita nel 2023

Doug Mitchell, Chris Hemsworth, George Miller (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

Un prequel della saga cinematografica Mad Max, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, sarà girato in Australia, come annunciato oggi. Furiosa uscirà a metà 2023. Hemsworth Ha detto che è un sogno che si realizza girare un film così importante proprio nel suo paese, "è un grande onore, c'è tanta pressione, ma questo mi dà motivazione".Il precedente film della serie, Mad Max: Fury Road, uscito nel 2015, era stato in gran parte filmato in Namibia. Taylor-Joy impersonerà una Furiosa più giovane, personaggio interpretato in passato da Charlize Theron.Dietro la macchina da presa ancora una volta George Miller, che con Byron Kennedy aveva lanciato questa avventura nel 1979 con Mel Gibson protagonista.