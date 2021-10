MONDO

Ritorsione per il mancato accredito di 8 funzionari russi L'annuncio di Lavrov: la Russia sospende le relazioni con la Nato Sospesi gli uffici di collegamento a Bruxelles e a Mosca. "A seguito di alcune misure adottate dalla Nato, non ci sono piu' le condizioni di base per un lavoro congiunto", ha spiegato il capo della diplomazia russa

"Il funzionamento dell'ufficio informazioni della Nato a Mosca,creato presso l'ambasciata del Regno del Belgio, sarà chiuso. Se la Nato ha delle domande urgenti, può contattare il nostro ambasciatore in Belgio", ha detto Lavrov.



Allo stesso tempo Mosca sospenderà la sua missione presso la Nato. Il ritiro degli accrediti di otto membri della missione russa presso l'Alleanza atlantica a Bruxelles è dovuto al fatto che gli stessi sono stati accusati, ai primi di ottobre, di essere ufficiali dell'intelligence russa sotto copertura.



