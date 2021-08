Mercati Apertura in lieve rialzo per i mercati europei. Borse asiatiche contrastate, giù il petrolio

di Chiara Rancati Aprono in lieve rialzo, in linea con la chiusura di ieri, i listini europei. Milano a +0,09%, in linea Londra e Parigi mentre la migliore è Francoforte a +0,33%.Mentre è una giornata a due facce per i mercati asiatici. Tokyo ha chiuso in netto rialzo, a +1,08%, spinta dai dati sulla produzione industriale giapponese che a luglio è calata ma molto meno delle attese (-1,5% rispetto a giugno, contro una previsione degli analisti di -2,5%).Contrastate invece le Borse cinesi - Shanghai in lieve rialzo, Shenzhen in netto calo - per effetto dei dati sugli indici Pmi in Cina, che ad agosto sono tutti in calo ma soprattutto, per il settore dei servizi e il composito, passano sotto la soglia dei 50 punti che segna il confine tra crescita e contrazione.Il forte rimbalzo post-Covid dell'economia cinese sembra quindi finito, anche se resta da capire se sia un inciampo momentaneo o una reale frenata.Sul mercato delle materie prime, continua l'altalena del prezzo del petrolio: il Brent riscende a 72,09 dollari al barile, sui timori di un rallentamento delle attività di raffinazione negli Stati Uniti a causa dei danni provocati ad alcuni impianti dall'uragano Ida.