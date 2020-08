Mercati Aperture in rialzo, ottimismo sui mercati

di Michela Coricelli Aperture positive per le borse europee. Milano guadagna oltre mezzo punto (+0,61%), in linea con Parigi e Francoforte. Debole solo Londra, praticamente piatta.Le europee guardano alle asiatiche, tutte positive nonostante i timori legati ai nuovi casi di coronavirus nel continente. Tokyo ha messo a segno un guadagno dell'1,70% e Hong Kong di oltre due punti percentuali.Il rally asiatico segue la performance di Wall Street, in attesa di nuove misure - da parte del Congresso americano - contro l'emergenza economica causata dal covid.Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,89%, mentre il Nasdaq guadagna un punto e mezzo grazie ai titoli tecnologici. In particolare riflettori accesi sul rialzo di Microsoft che conferma l'interesse per il possibile acquisto di TikTok.L'oro dopo aver toccato un picco a 1.988 dollari l'oncia ritraccia a 1.973. I futures sull'oro Usa avanzano a 1.993 dollari.In tredici mesi il metallo prezioso - bene rifugio per eccellenza - è passato da 1.300 dollari a quasi 2.000 l'oncia.