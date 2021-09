Aperture sprint: ottimismo sui mercati

di Michela Coricelli Apertura positiva per le borse europee: prevale ancora l'ottimismo, gli investitori puntano sulla ripresa economica.Milano è la migliore a +0,72%, Londra e Parigi guadagnano lo 0,65%, mentre Francoforte quasi mezzo punto.A Piazza Affari l’intero Ftse Mib è positivo, con poche eccezioni. Svetta Tenaris a +2,3%. Hanno avviato bene la seduta i titoli industriali, ma anche bancari ed energetici.In Asia pesa ancora sulle borse di Hong Kong (-0,40%) e Tokyo (-0,30%) la preoccupazione per il rischio default di Evergrande, dopo l'ennesima bocciatura da parte dell'agenzia Fitch. Il giudizio è stato abbassato a "C".Shanghai invece segna un rialzo di quasi un punto, dopo una nuova immissione di liquidità sui mercati da parte della Banca centrale cinese.A Wall Street è stata una seduta contrastata con il Dow Jones in rialzo di un quarto di punto e il Nasdaq in calo della stessa percentuale.