I download salgono a quota 9,36 milioni App immuni: le notifiche di possibile esposizione raddoppiate in una settimana

Condividi

Le notifiche di possibile esposizione al Covid inviate dall'applicazione immuni sono quasi raddoppiate in una settimana, passando dalle 19.485 del 20 ottobre alle 36.231 del 26 ottobre.I dati, pubblicati sul sito di immuni, sono forniti dal ministero della Salute. I download dell'applicazione per il tracciamento dei contagi hanno raggiunto i 9,36 milioni al 25 ottobre, 300mila in più rispetto ai 9,04 milioni del 19 ottobre.Gli utenti positivi al covid-19 che hanno caricato le proprie chiavi sono 1.530.