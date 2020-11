Bielorussia, appello premio Nobel Aleksievic per far cessare “repressioni di massa”

Condividi

Oltre a 160 scrittori bielorussi, tra i quali il premio Nobel Svetlana Aleksievic, hanno firmato un appello alle autorità bielorusse, chiedendo di far cessare la “repressioni di massa” contro i partecipanti alle manifestazioni di protesta. L’Unione degli scrittori bielorussi ha pubblicato una lettera aperta nella quale si afferma che negli ultimi 100 giorni nel paese si evidenzia una continua escalation della violenza.Secondo i firmatari, tali repressioni non si sono viste in Europa negli ultimi 40 anni: 30 mila persone sarebbero state arrestate e oltre quattro mila persone sarebbero state vittime delle violenze.Nel paese, sarebbero calpestati fondamentali diritti dell’uomo, ciò che sta portando a tracollo finanziario, isolamento internazionale e la “caduta della Bielorussia sul fondo della classifica delle civiltà”.