Apple a processo per App Store: Epic Games di Fortnite e gli altri: "Un monopolio illegale"

Si aprono le porte del tribunale federale per l'azienda Apple, finita: un "fortino blindato" che guadagna miliardi di dollari e alimenta il mercato di iPhone, iPad e altri dispositivi della multinazionale statunitense.Secondo Epic Games, produttore del popolare videogioco Fortnite, il cosiddetto "giardino recintato" per le App, ideato dal cofondatore Steve Jobs, si è trasformato in un "monopolio illegale". Le stime sui ricavi dell'App Store, mai confermate ufficialmente, si aggirerebbero annualmente tra i 15 e i 18 miliardi di dollari.Apple chiede una, e comprende tutto dai singoli elementi digitali agli abbonamenti. Una formula di successo che ha sicuramente contribuito alla trasformazione del gruppo in una delle aziende più redditizie al mondo, con un valore di mercato pari a $2,2 trilioni di dollari. Epic, che pur vanta bei numeri pur essendo un satellite intorno alla Terra, con il. I giocatori, che devono sopravvivere alla ricerca di armi e risorse eliminando i loro concorrenti nel mondo virtuale, hanno bisogno di fare "ulteriori acquisti". Da qui l'accusa che ha aperto le porte del tribunale: "Apple impone restrizioni irragionevoli e illegali per monopolizzare entrambi i mercati (Il download delle App e delle singole risorse digitali, ndr) e impedire agli sviluppatori software di raggiungere più dispositivi possibili a meno che non passino attraverso un unico negozio controllato da Apple".Epic nel tentativo di offrire uno Store alternativo ad App Store su iPhone, in modo da non dover subire la politica dell'azienda di Cupertino e liberarsi dalle commissioni, è entrato in collisione con Apple lo scorso agosto, ovvero da quandodopo che Epic ha aggiunto un sistema di pagamento che ha aggirato il sistema. Ne è nato un braccio di ferro che ha portato le aziende in tribunale. Epic ha quindi citato in giudizio Apple, provocando un terremoto.In tribunale si affronteranno il Ceo di Apple Tim Cook e il Ceo di Epic Games Tim Sweeney. Da una parte Epic sosterrà quanto, privo di concorrenza, dall'altra Apple tenterà di rappresentare Epic come un'azienda disperata in cerca di guadagni. Apple, infatti, afferma che Epic vorrebbe scaricare gratuitamente da iPhoneE se Apple afferma di non ricevere un centesimo dall'85% delle App presenti nel suo Store, Epic proverà a dimostrare il "gioco" della multinazionale di privilegiare soltanto i maggiori produttori di App, ovvero coloro che garantiscono maggior profitto. Sarà la battaglia di maggio e gli altri produttori di App sono già in fermento.