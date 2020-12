Roma Apre Maker Faire, la grande fiera dell'innovazione Al via oggi fino al 13 dicembre

Favorire il progresso attraverso la condivisione di idee creando un ecosistema virtuoso tra maker, imprese, istituzioni, scuole, università e centri di ricerca è la mission. Oltre 300 stand con idee, prototipi e progetti innovativi al centro di "", la più importante manifestazione in Europa dedicata alla creatività e all'innovazione tecnologica, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso Innova Camera, che si presenta da oggi al 13 dicembre in una versione totalmente digitale, sulla piattaforma makerfairerome.eu, ed un format rinnovato per adattarsi al mondo virtuale.La piattaforma è divisa in diversi canali tematici dedicati ai principali topic di Maker Faire ed un canale Main, sempre live, dal quale verranno raccontate nei giorni della manifestazione tante storie d'innovazione. A tal fine è operativo un vero e proprio studio televisivo presso gli spazi dell'ex gazometro a Roma dal quale, in diretta, si andranno ad incontrare i protagonisti nazionali e internazionali del mondo dell'innovazione là dove lavorano o sperimentano. Tra i tanti collegamenti in diretta , due con l'Antartide e l'Artide grazie al Cnr e al neo Istituto di Scienze polari sul tema dei cambiamenti climatici e delle ricerche scientifiche che vengono svolte in quegli ambienti particolari.