Aprono in calo i mercati Usa. A Piazza affari vola la Juventus (+15%)

di Chiara Rancati Apertura in rosso per i listini americani, con il Dow Jones in calo dello 0,35% e il Nasdaq dello 0,18%.In Europa i mercati restano contrastati. Milano, dopo diverse oscillazioni, perde ora lo 0,11%. In rosso anche Francoforte (-0,09%) mentre è in lieve rialzo Parigi (+0,44%).Sul fronte dei titoli, il peggiore del Ftse Mib resta Cnh Industrial, che perde il 4,61% dopo la notizia, arrivata nel weekend, dello stop alla trattativa per la cessione al gruppo cinese Faw Jiefang. Il migliore è Leonardo, con un +4,32%. Fuori dall’indice, in forte rialzo il titolo Juventus (+15,39%), dopo l’annuncio della partecipazione del club bianconero alla futura Super League europea.Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra btp e bund tedesco continua la lenta discesa iniziata alla fine della scorsa settimana, e si attesta a 101 punti base, con un rendimento del decennale italiano a 0,79%.