Mercati Aprono sulla parità le Borse europee. rimbalzano i listini asiatici

di Chiara Rancati Aprono sulla soglia della parità le Borse europee. Milano appena sotto a -0,10%; in rialzo di qualche centesimo di punto Parigi e Francoforte.Risalgono invece più nettamente le Borse asiatiche, dopo giorni di cali anche molto marcati, con rimbalzi tra i 4 e i 9 decimi di punto.Lo shock della caduta dell'Afghanistan è passato, in attesa di capire quali saranno le conseguenze sugli equilibri regionali e globali. Ma soprattutto, la Banca centrale neozelandese ha deciso a sorpresa di rinviare il ritocco al rialzo dei tassi d'interesse che gli operatori anticipavano da giorni. Perché il Paese è di nuovo in lockdown, anche se solo per tre giorni, e il momento non è sembrato quello giusto.Sull'onda rimbalza anche il prezzo del petrolio: il Brent si allontana dalla soglia dei 69 dollari al barile, che ieri aveva superato al ribasso a più riprese, e balza a 69,6. Frena la sua corsa il dollaro, che ieri aveva toccato i massimi da nove mesi nei confronti dell'euro: la moneta unica recupera a 1,1722.