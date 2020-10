Commissario straordinario: Sicilia rimoduli richiesta tamponi Arcuri: "Occupato il 22% dei letti in terapia intensiva". Boccia: possibili 500mila test al giorno Nel vertice operativo tra il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il Commissario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, e le Regioni si è parlato di numeri. Possono essere disponibili "immediatamente e in tempo reale" oltre 10.300 posti di terapia intensiva in tutta Italia

Domenico Arcuri

"Tutti al lavoro e senza polemiche" ha detto Boccia: si deve "dare un messaggio chiaro al paese e tranquillizzare i cittadini". Sul rafforzamento delle reti sanitarie territoriali il governo è al fianco delle Regioni "per ogni necessità, ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.La, su test, terapie intensive e risorse delle reti ospedaliere per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19,. "Dobbiamo dare un messaggio chiaro - ha ribadito il ministro - sono immediatamente attivabili, in tempo reale, oltre 10.300 posti di terapia intensiva, tra quelli già in funzione nelle singole Regioni e quelli attivabili grazie ai materiali inviati dal commissario", Arcuri. "Già ad aprile, nel picco dell'emergenza - ricorda Boccia - avevamo toccato 9.500 posti di Terapia Intensiva"."Dai dati in nostro possessoè pari al 22% che scende al 18% attivando tutte le postazioni attivabili", ha dichiarato Arcuri. "Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali - ha sottolineato il commissario - Al momento, in base ai materiali già inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli; sono già nelle disponibilità altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione''.Arcuri si è focalizzato sull'ottimizzazione delle richieste: "e dalla Regione Autonoma fanno una richiesta di". Arcuri ha chiesto alla dirigente della Regione Sicilia, collegata in videoconferenza, di rimodulare la richiesta in base alla reale capacità che la Regione ha di processare i tamponi quotidianamente. "Nelle ultime settimane i contagiati si sono decuplicati - ha risposto la dirigente, sempre secondo quanto riferito -. L'idea dell'assessore Razza è di poter effettuare tutti quei tamponi al giorno anche se, forse, ha ragione il commissario, quel numero è troppo elevato".