La televisione sta cambiando in tutta Europa Arriva la nuova tv digitale. Ecco cosa cambia dal 20 ottobre Dal 20 ottobre, i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati

Nuovo Digitale terrestre, i cambiamenti dal 20 ottobre. Video Condividi Entra nel vivo il processo che ci porterà in alcuni mesi all’evoluzione del sistema di trasmissione televisiva, che consentirà di liberare frequenze e al tempo stesso di offrire immagini e servizi di alta qualità.



Dopo il lavoro che i tecnici di diversi paesi europei stanno effettuando da mesi, nei prossimi giorni sono attesi i primi cambiamenti anche per gli utenti.



Dal 20 ottobre per continuare a vedere i canali specializzati Rai, sarà necessario avere un televisore o un decoder in HD, mentre Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News 24 si continueranno a ricevere temporaneamente su tutti i televisori.



Per gli altri canali, come Rai4, Rai5, Rai Premium, Rai Movie, Rai Sport +, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia e Rai Scuola sarà dunque necessario avere un televisore o anche un decoder HD.



Tutti i canali Rai sono comunque sempre visibili con Rai Play.



Il processo di spegnimento dei vecchi impianti avverrà gradualmente e sarà definitivo nel 2023. Fino a quella data il consiglio è quello dotarsi di dispositivi idonei e risintonizzare spesso tv e decoder.



