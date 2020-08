Allarme fughe dai centri di accoglienza Arrivata a Lampedusa nave per la quarantena: al via trasferimento migranti Il sindaco: "Numeri degli sbarchi più alti del 2011, chiedo lo stato di emergenza"

Condividi

E' arrivata questa mattina a Lampedusa la nave 'Azzurra' del gruppo Grandi navi veloci, partita ieri sera da Porto Empedocle, per operare il trasbordo dei migranti dell'hotspot dell'isola, per la quarantena. Da contrada Imbriacola - al collasso, visto che ieri si contavano oltre 1.000 persone dopo gli ultimi sbarchi - sono giunti i primi migranti, già saliti sulla nave che rimarrà in rada di fronte le Pelagie. Altri, muniti di mascherine, saliranno nelle prossime ore. A dirigere le operazioni personale sanitario e della Croce Rossa, che indossano le tute bianche anti Covid.Sono 250 i migranti, tutti tunisini, finora imbarcati sulla nave quarantena.L'imbarco, sotto il monitoraggio di polizia e carabinieri, avviene a Cala Pisana. I migranti, con mascherine e zaini, salgono a gruppi di 10 e la Croce Rossa li disloca nei vari ponti. I profughi giungeranno dall'hotspot fino a quando tutti i posti disponibili non verranno riempiti."Situazione di emergenza nell'hotspot perché gli sbarchi sono talmente alti perché nel rapporto con i dati del 2011 i numeri sono più alti ora. Chiedo l'emergenza per semplificare le operazioni di gestione dei migranti". Così il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello ad Agorà su Rai3. "Al momento ci sono 1300 persone in due strutture: nell'hotspot pieno siamo a 1100 persone - ha aggiunto - e poi ce ne sono altre 200 in una struttura messa a disposizione dalla chiesa perché nel centro di accoglienza non ci entravano più".Sono in arrivo altri 370 migranti al Cara di Caltanissetta. Intanto il centro sta per svuotarsi con gli ultimi venti Migranti che oggi, dopo aver completato il periodo di quarantena, lasciano la struttura. "Hanno deciso - ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino - di mandare 80 uomini dell'esercito a protezione del Cara e due squadre della polizia. Sono sempre troppo pochi, cosi' non va. La struttura sarà evacuata come ho chiesto ma in attesa di altri arrivi. La mia città va tutelata, l'ho detto dinanzi alle più alte cariche dello Stato e lo ribadisco adesso. Sono decisioni superiori e' vero. Ma questo non ci limita per fortuna, nel dire che il Cara non può ospitare altri immigrati e che io da primo cittadino devo tutelare il benessere dei nisseni. Non ci possiamo permettere un altro esodo di massa".Intanto ieri ci sono state altre fughe da parte dei migranti che in cinque si sono allontanati dal centro di accoglienza di Bisconte a Messina, mentre altri tre si erano allontanati dal centro di accoglienza di Lampedusa e sono stati poi rintracciati dalla polizia. Dopo gli allontanamenti dei migranti "le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare, e qualcuno è tornato indietro spontaneamente, almeno la metà dei fuggitivi "- ha reso noto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina . All'appello ne mancherebbero poco meno di 25. Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno continuando il rastrellamento del territorio circostante e i migranti rintracciati vengono riportati nella tenda della Protezione civile.Migranti a bordo di una imbarcazione in Sar maltese hanno contattato Alarm Phone per segnalare che si trovano in difficolta'- Si tratta, riferisce l'ong, di 27 persone "fuggite dalla Libia in cerca di un posto sicuro". "Il vento e le onde sono aumentati - ha aggiunto la ong in un tweet - e hanno perso l'orientamento. Ma ancora nessun soccorso in vista".