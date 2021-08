CULTURA

2021/08/22 11:02

Camerino Arte: capolavoro del Tiepolo rivive in digitale in una mostra Un percorso inedito sia per verificare lo stato di conservazione delle opere ma anche per permettere a chi visita la mostra di conoscere la storia questi capolavori

E' oggetto di studi scientifici e diagnostici la mostra 'Camerino fuori le mura, prospettive d'arte dal Quattrocento al Settecento', aperta fino al 19 settembre a Palazzo Castelli, a Camerino, nelle Marche, con l'azienda Haltadefinizione che ha digitalizzato con tecnologia gigapixel due dei capolavori più rappresentativi del percorso espositivo: la 'Visione di San Filippo Neri con la Madonna e il Bambino' di Giovan Battista Tiepolo e l''Annunciazione' di Giovanni Angelo d'Antonio.



L'operazione di digital imaging consente, infatti, di monitorare lo stato di conservazione delle opere, prese in altissima definizione, e allo stesso tempo permette alla a tutti i visitatori di accedere ai capolavori in modo inedito.



All'interno della mostra è stata allestita una postazione multimediale interattiva su touch-screen con le opere in formato digitale. Grazie alle tecnologie di racconto sviluppate con il partner tecnologico Memooria, i visitatori possono approfondire i capolavori del Tiepolo e di Giovanni Angelo d'Antonio attraverso quattro percorsi esclusivi dedicati agli aspetti storico artistici, curati dallo storico dell'arte Francesco Maria Orsolini e da Barbara Mastrocola, del Museo di Camerino, e alle indagini diagnostiche condotte da Graziella Roselli dell'università camerte.



La piattaforma digitale d'avanguardia permette di amplificare l'esperienza del visitatore attraverso storytelling multimediali.



