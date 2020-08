Cerignola Est Assalto a un furgone portavalori nel Foggiano: A14 bloccata Chiodi e auto in fiamme sulla carreggiata. Si è formata una coda di veicoli per alcuni km

Assalto a un furgone portavalori lungo l'autostrada A14, esattamente due chilometri dopo l'uscita di Cerignola Est, in direzione sud. Il commando ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco e avrebbe lasciato sull'asfalto molti chiodi, per forare gli pneumatici. L'autostrada è stata bloccata anche da alcune vetture date alle fiamme lungo la carreggiata tra Cerignola e Canosa di Puglia, per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine.Ad essere preso di mira è stato un furgone della 'Sicuritalia', finito di traverso sulla carreggiata.I rapinatori erano a bordo di tre auto. I banditi, dopo aver sparato colpi di arma da fuoco contro il blindato e lanciato una carica esplosiva, hanno provato a portare via il bottino ma è scattato il blocco nel furgone. Infine sono fuggiti a piedi. Subito dopo sono scattate le ricerche della polizia.Sul posto sono intervenuti anche Guardia di Finanza e Carabinieri.