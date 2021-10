Le accuse: devastazione e resistenza pluriaggravata Assalto alla sede Cgil a Roma, altri due arresti Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due persone, una residente a Palermo l'altra ad Arezzo

Due nuovi arresti per il blitz alla storica sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l'obbligo del Green pass.Il gip di Roma, alla luce della richiesta avanzata dal pm Gianfederica Dito, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, una residente a Palermo l'altra ad Arezzo, che avrebbero avuto un ruolo attivo nell'irruzione alla Cgil.Nei loro confronti l'accusa è di devastazione e resistenza pluriaggravata. Per questa vicenda sono attualmente in carcere sei persone tra cui i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino.