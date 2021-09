Le reazioni politiche Assemblea Confindustria. Letta: "Sosteniamo il governo". Salvini: "Bene Draghi su no a nuove tasse"

"Noi sosteniamo il governo fino alle elezioni, fino alla scadenza naturale". Dal Pd c'è "una spinta al governo ad andare avanti fino a scadenza naturale". Lo ha detto Enrico Letta uscendo dall'assemblea di Confindustria."Bene! Draghi lancia a Sindacati e Imprese la proposta di un grande Patto per il lavoro e lacrescita. Noi siamo d'accordo. È il momento giusto. Sul modello di quello che fece Ciampi", afferma su twitter il leader del Pd."Ho trovato molto importante questo grande patto per il lavoro e per la crescita. E' una proposta che noi condividiamo, si vada avanti coi sindacati e con le imprese. Noi sosteniamo fortemente questo spirito di concertazione che è sicuramente la strada giusta", ha detto il segretario Pd, al termine dell'assemblea di Confindustria."Draghi che all'assemblea di Confindustria dice di NO a nuove tasse, dall'aumento dell'IMU alla patrimoniale, dà ragione alla Lega e boccia seccamente la voglia di tasse di PD e 5Stelle. Molto bene, avanti così", dice il leader della Lega Matteo Salvini.