Assessore Sanità pugliese: "1200 ricoveri per polmonite". Vaccino Pfizer: "Da prendere con le pinze"

Aumentano velocemente i decessi per Covid in Puglia: dai 27 di ieri si è passati ai 39 di oggi

"Questa pandemia blocca il sistema sanitario. In questo momento noi, in Puglia,, abbiamo più o meno 140-150 persone in terapia intensiva. Se non riuscissimo a bloccare il contagio e nel giro di 20 giorni dovessero raddoppiare, noi avremmo 300 persone in terapia intensiva. Significa che per gestire questi pazienti Covid dobbiamo bloccare le sale operatorie". Lo ha dichiarato Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità pugliese, durante una diretta Facebook organizzata dalla Uil Puglia. "Vi assicuro che. Tutto il comparto dell'organizzazione della Sanità è sotto stress. Dobbiamo stringere i denti e far passare questa bufera", ha aggiunto."Stiamo portando a termine l'accordo con i medici di medicina generale per effettuare i tamponi antigenici", ha annunciato il professore, ma tra Regione Puglia e le organizzazioni sindacali non c'è ancora un'intesa: i medici di base chiedono, tra le altre cose, strutture messe a disposizione dalle Asl per effettuare i test rapidi. "Domani probabilmente avremo incontro con le parti sindacali", ha concluso l'assessore."Secondo me è impossibile che prima di almeno 4-5 mesi possa esserci una distribuzione" del vaccino anti Covid "su scala accettabile, che non vuol dire vaccino per tutti, ma per almeno una parte a rischio della popolazione". "Se - ha aggiunto - davvero fosse efficace nei 90% dei casi sarebbe una bomba". "Gli annunci io li prendo sempre con le pinze - ha concluso - perché servono a far salire le quotazioni in Borsa, però la velocità con cui si sta procedendo con la sperimentazione è impressionante".Aumentano velocemente i decessi per Covid in Puglia: dai 27 di ieri si è passati ai 39 di oggi. 1.434 sono invece i casi di contagio, a fronte di 8.936 test effettuati. I casi sono suddivisi in 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella Barletta-Andria-Trani, 232 in provincia di Foggia, 121 Lecce, 183 Taranto, 15 residenti fuori regione. I 39 decessi sono stati registrati 10 in provincia di Bari, 8 nella Barletta-Andria-Trani, 4 Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto., di questi