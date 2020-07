Atlantia sale in apertura. Borse deboli dall'Asia all'Europa

di Fabrizio Patti Anche oggi in Borsa sotto i riflettori c'è Atlantia. La società proprietaria dell'88% di Autostrade per l'Italia ieri ha perso il 15%, oggi nel giorno del consiglio dei ministri dedicato alla questione sale del 2,70%. Nelle ultime ore si è affacciata l'ipotesi di un commissariamento della concessionaria. La giornata è iniziata con il segno meno per quasi tutti i listini europei. Londra -0,7%, Francoforte -1,44%. Milano segna -0,9%. Tra gli altri titoli ribassi oltre il 2% per StMicroelectronics e Nexi, -2% per Ferrari e Fineco. Sopra la parità, oltre ad Atlantia, solo Mediobanca, Banco Bpm e Unicredit, con rialzi entro lo 0,30%. Nella notte negativi anche i mercati asiatici, dopo una fase prolungata di crescita. Il cali maggiore per la borsa di Hong Kong, -1,38%; Shanghai e Tokyo -0,8%. Due i motivi, secondo gli analisti: la crescita della ricoveri in vari Paesi del mondo e la decisione di chiudere le attività non essenziali in California. Ci sono poi le nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina sul Mar Cinese Meridionale. Frizioni che ieri hanno azzerato i progressi di Wall Street: Dow Jones piatto e indice Nasdaq in calo di oltre due punti. il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ieri ha definito "completamente illegale" la ricerca cinese di risorse offshore in quell'area. Oggi poi inizia la stagione delle trimestrali, con la pubblicazione dei conti da aprile a giugno di tre grandi banche: JpMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo. Daranno le prime indicazioni aggiornate sulle previsioni di fine anno.