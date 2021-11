Torino Atp Finals, Medvedev supera Hurkacz nella prima gara del torneo Il russo si impone in tre set. Stasera in campo Berrettini contro Zverev, diretta su Rai 2

Daniil Medvedev, immagine di repertorio (Ansa)

Condividi

Il russo Daniil Medvedev ha vinto la prima gara del gruppo rosso delle Atp Finals di Torino.Il numero 2 del mondo si è imposto in tre set contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 7, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 in due ore di gioco.Questa sera scenderanno in campo Matteo Berrettini e il tedesco Alexander Zverev per la seconda sfida del raggruppamento, in diretta su Rai 2 alle 21.Domani prima giornata dell'altro gruppo, con gli incontri Djokovic-Ruud e Tsitsipas-Rublev.Nell'albo d'oro del torneo è in testa Roger Federer con sei vittorie (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011), a quota cinque Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014 e 2015), Lendl e Sampras. Tra i presenti a Torino hanno vinto un titolo Zverev (2018), Tsitsipas (2019) e Medvedev (2020).