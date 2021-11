Torino Atp Finals, Berrettini costretto al ritiro contro Zverev L'azzurro lascia il campo per infortunio all'inizio del secondo set, quando era in svantaggio per 6-7, 0-1. In caso di ritiro definitivo dal torneo, subentra la riserva Sinner

Matteo Berrettini (Ansa)

Esordio sfortunato per Matteo Berrettini nelle Atp Finals di Torino, il torneo che chiude la stagione e che vede protagonisti i migliori otto giocatori del mondo.All'inizio del secondo set della sfida contro Alexander Zverev, l'azzurro ha chiamato l'intervento del medico e faticosamente trattenuto le lacrime. Il tennista italiano ha sentito una fitta nella zona addominale, la sfida è stata prima momentaneamente interrotta, poi conclusa.Il 25enne romano, numero 7 del ranking internazionale, sul veloce indoor del Pala Alpitour, ha lottato alla pari contro il 24enne tedesco, numero 3 della classifica mondiale, prima di arrendersi sul punteggio di 7-6 (7) 1-0 in favore dell'avversario. Nel primo set Berrettini ha fallito due set point nel corso del dodicesimo gioco, sul servizio dell'avversario. Persa la prima frazione al tie-break, il romano ha chiamato il "medical time out" sull'1-0 per Zverev, 40 pari, nel secondo parziale: accusava problemi muscolari a livello addominale. A ruota l'italiano ha giocato un punto, sbagliando un dritto non da lui, e subito dopo ha alzato bandiera bianca.Al termine, Alexander Zverev ha espresso il suo rammarico per l'infortunio di Berrettini. "Sulla partita c'è poco da dire, dispiace tanto per Berrettini", ha detto il tennista tedesco intervistato in mezzo al campo, "starà vivendo sensazioni bruttissime perché si era conquistato questo torneo ed è stato costretto al ritiro". "Non saprei cos'altro aggiungere se non che mi dispiace, Matteo comunque farà altre Finals perché ormai è entrato stabilmente nella Top 10", ha detto il tedesco che poi con il pennarello ha disegnato una emoticon con la faccia triste sulla telecamera."Non avevo sentito alcun dolore prima di quel servizio nel secondo set, farò gli esami nella giornata di domani: spero che sia solo una contrattura e che riesca a tornare in campo martedì, anche fosse soltanto al 60%": Matteo Berrettini non vuole arrendersi e, nonostante il ritiro all'esordio nelle Atp Finals, tenta un recupero che avrebbe dell'incredibile viste le immagini di qualche ora fa. "Non so nemmeno con chi prendermela - aggiunge in conferenza stampa, visibilmente scosso - purtroppo mi sta sfuggendo di mano qualcosa che mi ero conquistato meritatamente senza che io possa farci nulla".Domani Berrettini valuterà se ritirarsi dal torneo. L'altoatesino Jannik Sinner, che era la prima riserva di queste Finals, prenderebbe il posto del numero uno azzurro nelle restanti due partite del girone (contro Hurkacz e Medvedev).In precedenza, il russo Daniil Medvedev aveva vinto il primo match del gruppo rosso al Pala Alpitour. Il numero 2 del mondo si è imposto in tre set contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 9, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 in due ore di gioco.Domani prima giornata dell'altro gruppo, il verde: alle 14 il serbo Novak Djokovic sfida il norvegese Casper Ruud; alle 21 il greco Stefanos Tsitsipas affronta il russo Andrej Rublev.