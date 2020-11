Tennis Atp Finals, Thiem elimina Djokovic e vola in finale

Dominic Thiem nella semifinale vittoriosa a Londra (Ansa)

Condividi

Dominic Thiem è il primo finalista delle Atp Finals (5.700.000 dollari di montepremi), che per il dodicesimo anno di fila si disputano alla "O2 Arena" di Londra, prima di passare il testimone a Torino. L'austriaco si aggiudica una vera e propria battaglia, durata due ore e 55 minuti di gioco, contro Novak Djokovic prima di spuntarla per 7-5 6-7(10) 7-6(5).Match rocambolesco, col serbo che annulla ben quattro match-point al rivale nel tie-break del secondo parziale. Ma Thiem mantiene i nervi saldi, nel tie-break decisivo va addirittura sotto 4-0 ma ribalta tutto e alla sesta palla match dell'incontro riesce finalmente a mettere al tappeto il numero uno del mondo.Adesso il 27enne di Wiener Neustadt attende il vincitore della seconda semifinale che stasera metterà di fronte Daniil Medvedev e Rafa Nadal.''E' stata una battaglia mentale oltre che fisica incredibile. Giocare contro questi campioni, per giunta alle Finals, è qualcosa di davvero speciale". Queste le prime parole di Thiem dopo il successo su Djokovic."Credevo che dopo la vittoria agli Us open non avrei potuto vivere emozioni altrettanto forti ma mi sbagliavo", aggiunge il 27enne austriaco. "Cercherò di essere pronto per domani. Dopo aver combattuto così tanto in questo torneo non posso che provare a conquistare il trofeo. E comunque quel che è certo è che ci sarà un nuovo vincitore''.